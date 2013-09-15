إعدام 175 شكارة سماد السويس “معيبة” بقيمة نصف مليون جنيه

تلقت الرقابة الإدارية بلاغا واستغاثات من عمال شركة النصر للأسمدة بمنطقة عتاقة الصناعية بالسويس بقيام أدارة الشركة اليوم الأحد بإعدام 175 ألف شكارة فارغة خاصة بتعبئة الأسمدة وذلك داخل المخازن بعد اكتشاف أنها معيبة وبها مشاكل فنية .

قال العمال أن ثمن الشكارة الواحدة تقدر بـ 265 جنيه بتكلفة أجمالية تقترب من نصف مليون جنيه وهو أهدار صريح للمال العام للشركة التبعة للدولة .

وأضاف العمال أنهم أرسلوا استغاثات اليوم للحكومة والرقابة الإدارية بالسويس مطالبين التحرك والكشف عن الفساد بالشركة وضبط المتسبب فى هذا الأمر .