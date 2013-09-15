الداخلية الليبية تنفي وجود أي أسرعالقة على الحدود مع الجزائر

نفت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الأحد، ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول وجود وجود أي أسرعالقة على الحدود مع الجزائر.

كانت المواقع الأخبارية الليبية قد نقلت مساء أمس السبت عن وسائل إعلام جزائرية أن السلطات الجزائرية سمحت على مستوى البوابة الحدودية لمدينة الدبداب بولاية إيليزي، بدخول الليبيين الفارين نحو الجزائر اثر الأحداث التي شهدتها مدينة درج الليبية.

وأدانت الوزارة – في بيان لها اليوم- جميع التصرفات الخارجة عن القانون .

يذكر أن 9 أشخاص لقوا مصرعهم بمدينة “درج” (تبعد 550 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طرابلس ) جراء أشتباكات بين سكان المنطقة .

وأضاف البيان أن الوزارة تتوجه بالتعزية الى أهالي جميع الضحايا وتتعهد بتطبيق القانون على كل من لها علاقة بهذه الواقعة.

وأوضحت الوزارة انه يوم الأربعاء الماضي حدثت مشادة بين شخصين من منطقة “درج ” وتم احتواء الموقف وفي اليوم الثاني تجددت الاشتباكات ما ادى الي مقتل خمسة أشخاص واصابة أثنين.

واستمرت التوتر الى يوم الثالث والذي قتل فيه أربعة أشخاص وإصابة 3 ما ادى الى خروج بعض العائلات الى الحدود الجزائرية لقربهم من الحدود وذلك للأبتعاد عن دائرة المشاجرة .

وأشار البيان إلى أن مديرية الأمن بغدامس بالتشاور من الحكماء والشيوخ واستطاعت السيطرة على الموقف .

ا.ش.ا