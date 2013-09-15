الحكومة اليابانانية تطالب كوريا الجنوبية برفع الحظر عن المنتجات السمكية

قال مصدر في الحكومة اليابانية إنه من المتوقع أن يقوم كينجي كاجاوا المسئول الياباني رفيع المستوي بوزارة الزراعة والثروة السمكية بزيارة إلى كوريا الجنوبية للمطالبة بإلغاء قانون حظر الواردات على المنتجات السمكية اليابانية.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية ، اليوم الأحد ، أن زيارة كاجوا تأتي عقب حظر كوريا الجنوبية استيراد المنتجات السمكية من مقاطعة فوكوشيما اليابانية إزاء التسريبات المشعة من محطة فوكوشيما النووية و7 محافظات أخرى مجاورة ، حيث أدى الزلزال المدمر الذي حدث قبالة ساحل اليابان في عام 2011 وتسوماني لتدمير بعض محطات الطاقة النووية في فوكوشيما.

ومن المتوقع أن يطلب المسئول الياباني كاجاوا تفسيرا من الجانب الكوري الجنوبي حول الأمر في عدة لقاءات مع نظرائه الكوريين ومنهم مسئولون من الخارجية الكورية .

> وكانت هناك تقارير تفيد بأن طوكيو تدرس قرار رفع دعوى قضائية على قرار سول بحظر الواردات اليابانية في منظمة التجارة العالمية .

ا.ش.ا