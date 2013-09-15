أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

الحكومة اليابانانية تطالب كوريا الجنوبية برفع الحظر عن المنتجات السمكية

  • 5
Google+ Print
الحكومة اليابانانية تطالب كوريا الجنوبية برفع الحظر عن المنتجات السمكية الحكومة اليابانانية تطالب كوريا الجنوبية برفع الحظر عن المنتجات السمكية

قال مصدر في اليابانية إنه من المتوقع أن يقوم كينجي كاجاوا المسئول الياباني رفيع المستوي بوزارة الزراعة والثروة السمكية بزيارة إلى كوريا الجنوبية للمطالبة بإلغاء قانون حظر الواردات على المنتجات السمكية اليابانية.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية ، اليوم الأحد ، أن زيارة كاجوا تأتي عقب حظر كوريا الجنوبية استيراد المنتجات السمكية من مقاطعة فوكوشيما اليابانية إزاء التسريبات المشعة من محطة فوكوشيما النووية و7 محافظات أخرى مجاورة ، حيث أدى الزلزال المدمر الذي حدث قبالة ساحل اليابان في عام 2011 وتسوماني لتدمير بعض محطات الطاقة النووية في فوكوشيما.

ومن المتوقع أن يطلب المسئول الياباني كاجاوا تفسيرا من الجانب الكوري الجنوبي حول الأمر في عدة لقاءات مع نظرائه الكوريين ومنهم مسئولون من الخارجية الكورية .
> وكانت هناك تقارير تفيد بأن طوكيو تدرس قرار رفع دعوى قضائية على قرار سول بحظر الواردات اليابانية في منظمة التجارة العالمية .

ا.ش.ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج