وكيله: رونالدو أفضل من ميسي ونيمار

مدريد، (إفي): أكد جورجي مينديز، وكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم أن المهاجم "أكثر اكتمالا وأفضل" من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وكذلك من زميله في الفريق، البرازيلي نيمار، إلا أنه لم يتردد في التأكيد على أن برشلونة "هو الفريق الأفضل في التاريخ".

وقال ميندي، في تصريحات صحفية "نيمار ليس على مستوى كريستيانو رونالدو بأي حال من الأحوال. هذا هو رأيي. مع كل الاحترام لنيمار، وهو لاعب كرة برازيلي كبير. ولكن لابد من احترام لاعب بلغ معدله التهديفي خلال السنوات الأربع الماضية هدف واحد لكل مباراة"

وأوضح "برشلونة الفريق الأفضل في العالم في كل العصور، وهو العمود الفقري للمنتخب الإسباني. هناك اللاعبون أمامهم فرص أكبر لاحراز أهداف. كريستيانو يلعب لصالح فريق يظهر بشكل مختلف في غيابه".

وجدد رونالدو تعاقده مع ريال مدريد الإسباني حتى 2018 ، ليؤكد بعده اللاعب على سعادته بالبقاء في صفوف النادي الملكي حتى سن الـ33.