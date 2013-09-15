بالفيديو.. محمد بن راشد يستقبل فرسان الإمارات أبطال كأس اوروبا للقدرة

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في مقدمة مستقبلي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي يرافقه الشيخ راشد بن دلموك ال مكتوم بطل اوروبا لسباق القدرة وفرسان الامارات الذين شاركوا في بطولة كأس اوروبا التي جرت في جمهورية التشيك يوم أمس وتوج فيها الشيخ راشد بن دلموك بطلا إماراتيا بامتياز.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم استقبل البطل على ارض مطار دبي الدولي لدى وصوله مساء اليوم بصحبة سمو ولي عهد دبي كما كان في الاستقبال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد ال مكتوم رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ومعالي محمد ابراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي ومعالي الفريق مصبح راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي الى جانب حشد من القيادات الرياضية والشبابية في الدولة وزهرات وبراعم عدد من مدارس الدولة الذين اصطفوا على ارض المطار ونثروا الورود على رؤوس الفرسان الذين تقدمهم البطل الشيخ راشد بن دلموك.

وقد عانق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو ولي عهده والشيخ راشد بن دلموك وهنأهما على تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات فرسان ورياضة الامارات على المستوى الدولي مؤكدا سموه أن شباب الامارات قادرون على المنافسة والتميز في عالم الرياضة إقليمياً ودولياً خاصة في رياضة الفروسية التي تعد دولتنا مهدا لها ومنطلقا ورائدة على مستوى العالم.

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