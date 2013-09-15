الزمالك يوضح لماذا لا يشارك محمد إبراهيم أساسيا؟

أوضح أسامة نبيه المدرب العام للزمالك سبب عدم إشراك محمد إبراهيم بشكل أساسي في وجود حلمي طولان في الإدارة الفنية للأبيض.

وخسر الزمالك أمام الأهلي برباعية مقابل هدفين، بينما اشترك محمد إبراهيم في الدقيقة 55.

وقال نبيه لمراسل FilGoal.com يوم الأحد: "محمد إبراهيم بالفعل من أفضل لاعبي الزمالك، ولكن لا يتم إشراكه أساسيا لأن ذهنه ليس صافيا".

وأضاف "اللاعب مشتت ويفكر في الاحتراف ومستقبله، ولا يمكن لجهاز فني الاعتماد عليه في هذه الحالة المعنوية".

ويعتمد طولان على أحمد عيد عبد الملك ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بشكل أساسي في المباريات الإفريقية، فيما يبقي على إبراهيم ضمن مقاعد البدلاء.

ووصل لمحمد إبراهيم عرضا من مالاجا الإسباني في الصيف الجاري إلا أن مغالاة الزمالك ورفضه في التفريط في لاعبه حالت دون إتمام الصفقة في الانتقالات الصيفية.