لماذا الأهلي في نصف النهائي والزمالك خارجه؟

بعد الفوز الكبير الذي حققه الأهلي على الزمالك 4-2 يوضح FilGoal.com لماذا ضمن الفريق الأحمر الصعود إلى نصف النهائي، بينما ودع غريمه التقليدي البطولة رسميا.

1 – الأهلي

بعد وصوله للنقطة الـ10 أصبح الأهلي متصدر المجموعة وبافتراض أسوأ الحالات وهي خسارته من أورلاندو وفوز ليوبار على الزمالك، يصبح رصيد الفريق الأحمر وليوبار وأورلاندو 10 نقاط وتنص القوانين على إلغاء نتائج الفريق الرابع "الزمالك".

في تلك الحالة يصبح رصيد ليوبار 4 نقاط بسبب فوزه - افتراضا – على الزمالك في مباراتين بينما يصبح رصيد الأهلي 6 نقاط إذ حقق الفوز والتعادل مع الزمالك في مباراتيهما بينما يصبح رصيد أورلاندو 7 نقاط إذ حقق فوز وخسارة في مباراتي الزمالك .. وبالتالي يصعد أورلاندو أول والأهلي ثان.

2 - الزمالك

الزمالك بخسارته أمام الأهلي خرج رسميا من البطولة، بافتراض أفضل نتيجة ممكنة له وهي الفوز على ليوبار مع فوز الأهلي على أورلاندو يصبح الثلاثي الزمالك وليوبار وأورلاندو بنفس الرصيد من النقاط وهو 7، ويتم الاحتكام لقاعدة إلغاء نتائج الفريق الرابع وهو الأهلي.

المستفيد الوحيد سيكون ليوبار والذي فاز الأهلي عليه ذهابا وإيابا وبالتالي سيظل 7 نقاط أمام الزمالك الذي سيصبح رصيده 6 نقاط وينخفض رصيد أورلاندو إلى 4 نقاط، بناء على ذلك يصعد ليوبار في المركز الثاني مع الأهلي المتصدر.