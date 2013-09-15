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الأهلي يفسر تغييري أبو تريكة ووليد سليمان

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الأهلي يفسر تغييري أبو تريكة ووليد سليمان الأهلي يفسر تغييري أبو تريكة ووليد سليمان

أوضح محمد يوسف المدير الفني للأهلي سبب تغيير وليد سليمان ومحمد أبو تريكة رغم تألقهما في مواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على الزمالك 4-2 عصر الأحد في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى بدوري الأبطال.

وسجل وليد سليمان هدفا وصنع هدفين أحدهما سجله أبو تريكة.

وخرج سليمان مستبدلا في الدقيقة 72 مستبدلا بمحمود تريزيجيه، واستبدل أبو تريكة في الدقيقة 84 بأحمد شديد قناوي.

وقال يوسف لـFilGoal.com: "كنت احتاج لدعم خط الوسط بعد نزول محمد إبراهيم، لذلك قررت إشراك تريزيجيه بدلا من سليمان".

وتابع "وقررت سحب أبو تريكة وإشراك شديد قناوي بسبب الضغط الذي مارسه حازم إمام وشيكابالا على سيد معوض في الجبهة اليسرى".

وعن قرار إشراك دومينيك دا سيلفا، قال يوسف: "دومينيك يتميز بالسرعة، ونزوله كان كفيلا لتسجيل مزيد من الأهداف ولذلك قررت إشراكه".

وتابع "بالفعل دومينيك لاحت له فرصتين سهلتين لتسجيل هدفين، ولكن غاب عنه التوفيق".

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فيديو اليوم السابع