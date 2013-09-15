حبس 3 من القاعدة اتهموا بالتخطيط للرئيس اليمني

قضت المحكمة الابتدائية الجزائية اليمنية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم /الاحد/ بالحبس من سنة لسبع سنوات على ثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي أدينوا بالتخطيط لاغتيال الرئيس عبدربة منصور هادي واستهداف ضباط أمن ودبلوماسيين.

وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي هلال حامد محفل بإدانة كل من عبدالله الخيشني وحبسه سبع سنوات، وماهر الرميم وحبسه خمس سنوات، وعمر النجار سنة واحدة، تبدأ من تاريخ القبض عليهم، فيما قضي الحكم بالاكتفاء بمدة الحبس بحق عادل الخولاني.

وكانت النيابة الجزائية قد وجهت للمدانين الثلاثة تهمة القيام خلال الفترة الممتدة من 2011 وحتى 4 يناير الماضي بالاشتراك في عصابة مسلحة لتنظيم القاعدة الإرهابي، حيث قام الأول والثاني بالرصد والإعداد والتخطيط للقيام بعملية تستهدف اغتيال رئيس الجمهورية، أثناء دخوله أو خروجه من منزله بواسطة سيارتين مفخختين.

وقام الأول والثالث بالرصد والإعداد والتخطيط لاستهداف أفراد وضباط أمن وبعض الشخصيات والسفير الأمريكي بصنعاء فضلا عن التخطيط لاختطاف أجانب للحصول على فديه، بالإضافة إلى العمل في الجانب الإعلامي لتنظيم القاعدة الإرهابي.

ا.ش.ا