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زياد الرحبانى يستعد لتقديم مسرحية “مجنون يحكى” بعد 20عام غياب عن المسرح

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زياد الرحبانى يستعد لتقديم مسرحية “مجنون يحكى” بعد 20عام غياب عن المسرح زياد الرحبانى يستعد لتقديم مسرحية “مجنون يحكى” بعد 20عام غياب عن المسرح

 يستعد الفنان  اللبناني زياد الرحباني للعودة  الى خشبة المسرح ليقدم بعد 20 عاما من الغياب  مسرحية جديدة بعنوان “مجنون يحكي” سيبدأ عرضها في 3 اكتوبرالمقبل ويستمر حتى17 نوفمبر

المسرحية ستعرض ايام الخميس والجمعه والسبت والاحد من كل اسبوع. وهى كوميديا سوداء مقتبسة عن العمل الغنائي Every Good Boy Deserves Favour للكاتب البريطاني توم ستوبارد، من اخراج لينا خوري
> ويشارك الرحبانى البطولة الفنانون ندى ابو فرحات و غبريال يمين، اندريه ناكوزي، الين سلّوم، ايلي كمال وفرقة موسيقية حيّة مؤلفة من 16 عازف، موسيقى بقيادة سامه الخطيب
> وتعالج المسرحيه مسألة قمع الأنظمة للفردية بطريقة ساخرة وتسلط الضوء على حرية الرأي والتعبير من خلال الوضع الذي يعيشه لبنان والعالم العربي في ظل الضغوطات الامينة التي يعيشها المواطن العربي.
> يذكر ان مسرحية”بخصوص الكرامه والشعب العتيد” كانت من اخر مسرحيات الرحبانى واثارت جدلا كبيرا

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