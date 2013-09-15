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التحقيق مع عامل قتل طليق شقيقته ببنها

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التحقيق مع عامل قتل طليق شقيقته ببنها التحقيق مع عامل قتل طليق شقيقته ببنها

تحقق نيابة مركز بنها مع عامل قتل طليق شقيقته بقرية كفر الجزار ببنها بسبب الخلاف على قائمة المنقولات بينهما .

تلقى المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز بنها اشارة من المستشفى بوصول “عبد الفتاح .غ. ا” ، موظف مصابا بتهشيم فى الراس وفاقد الوعى .

و تم اخطار اللواء محمود يسرى مدير الامن فتبين للواء عرفه حمزة مدير المباحث والعميد اسامة عايش رئيس المباحث أن وراء ارتكاب الوقاعه شقيق طليقة المجنى عليه عندما ذهب المتهم لاستلام قائمة منقولات شقيقته من المجنى عليه حدثت بينهما مشاده كلاميه تطورت لمشاجرة بينهما قام على اثرها المتهم باحضار شومه وضرب الزوج على راسه فسقط على الارض غارقا فى دماءه .

وقد ألقي القبض على المتهم ويدعى محمد .ج .ع “عامل ” واحيل للنيابة فتولت التحقيق .

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