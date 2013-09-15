العثورعلى جثة تاجر مواشى داخل سيارة نقل جنوب الاقصر

عثرت أجهزة الأمن بالأقصر على جثة لرجل مقتول اثر اصابته بعدة طلقات نارية داخل سيارة نقل بمنطقة جبلية بمركز اسنا جنوب الاقصر .

تلقى اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر اخطاراً من العميد عمر الخطاب رئيس البحث الجنائى لمركزى اسنا وأرمنت يفيد بالعثور على جثة “جمعة شحات حسن” 47 سنة تاجر مواشى ومقيم بقرية بويل مركز اسنا بالأقصر داخل سيارة ربع نقل موجودة بمنطقة جبلية بالقرب من قرية بويل باسنا .

حيث عثر على جثه القتيل وبها عدة طلقات نارية موجهة له فى الرأس مما أردته قتيلا .

هذا وتكثف أجهزة الأمن جهودها لمعرفة ملابسات الحادث والتعرف على القاتل ومعرفة أسباب الواقعة .