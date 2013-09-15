الابتسامة تحمى من أمراض القلب

يصاب الإنسان المصرى بكثير من الأمراض نتيجة عدم وجود ثقافة التعامل مع الحياة اليومية، لذلك تنتشر أمراض القلب والصدر والأمراض المزمنة نتيجة التعاملات الخاطئة مع الظروف المحيطة.

ويقول الدكتور عمر محمد فوزى طبيب، مقيم بقسم القلب والصدر بمستشفى المبرة بالمحلة ومحاضر بالتنمية البشرية، أن المصريين يفتقدون لأبسط قواعد الوعى الصحى، التى تقى عديد من الأمراض مشيرا إلى أن الابتسامة على سبيل المثال، تقى من الإصابة بأمراض القلب والأمراض المزمنة.

وأشار فوزى، إلى أن مرض الذبحة الصدرية، عبارة عن آلام تنشأ نتيجة نقص الإمداد الدموى لعضله القلب ومن هنا تظهر أعراضها بالإحساس بالألم فى القلب مباشره أو آلام فى الكتف.

ومن أهم أسبابها، التدخين أو زيادة الكوليتسرول والدهون فى الدم، والجلطات مما يؤدى إلى قطع أو تقليص الإمداد الدموى للقلب، وظهور أعراض الذبحة الصدرية.

وتتنوع الذبحة بين ذبحه مستقرة أو غير مستقرة حسب الشدة والقوة، ويظهر الألم فيها عند المريض مع أى مجهود زائد على عضلة القلب.

وللوقاية من أمراض القلب والذبحة بشكل خاص على المريض اتباع نظام غذائى حياتى، مختلف

> يقى من أمراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم وغيرها.

تقول منظمة الصحة العالمية إن العلاج الرئيسى لكل الأمراض المزمنة هى تغيير نمط الحياة كالغذاء وممارسة الرياضة، وهو ما نفتقده فى مصر، كما يقول فوزى مشيرا إلى أن المرضى يلجأون دوما للأدوية أو الجراحات.

مشيرا إلى أن الحالة النفسية للمريض، ورغبته فى الشفاء يقع عليها العاتق الأكبر، وعلى الطبيب دوما إعطاء الأمل دوما للمريض والمساعدة على رفع روحه المعنوية، حيث تتسبب الأمراض المزمنة فى مصر إلى مضاعفات نتيجة إهمال المريض للعلاج لإيمانه بأن هذه الأمراض لا شفاء منها.

التوقف عن التدخين ضرورة ملحة كما يقول فوزى للوقاية من أمراض القلب والصدر، والكثير من الأمراض، مشيرا إلى أن التدخين هو السبب القوى للإصابة بسرطان الرئتين، كما أن ممارسة الرياضة بشكل مستمر لمدة نصف ساعة يوميا، بشكل منتظم تعطى القلب حيوية دائمة وتضخ المزيد من الأكسجين للخلايا.

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