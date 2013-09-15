التدخين يساعد على الإصابة بحموضة المعدة

"الحموضة"، من أكثر الأمراض انتشارا بين المصريين نتيجة العادات الغذائية السيئة، ويقول الدكتور وائل صفوت مستشار الصحة العامة وأخصائى أمراض الباطنة والجهاز الهضمى والكبد، إلى أن الحموضة هى أحساس بالألم فى فم المعدة، وقد يصل إلى أعلى عند البلعوم والفم.

ويشير دكتور صفوت، إلى أن الحموضة هى عرض لأكثر من مرض مرتبط بالجهاز الهضمى، ولابد من تمييزه عن آلام جلطة القلب وضيق الشريان التاجى، لأنها تحدث فى نفس المكان ولكن طبيعة الألم وامتداده تختلف.

وعن أسباب الحموضة يشير وائل إلى أن تنتج عن ارتجاع الحامض الموجود فى المعدة إلى المرىء، وذلك بسبب ضغط أعضاء الجهاز الهضمى عليها بما يسبب فتق الحجاب الحاجز وهذا يحدث مثلا فى حالة وجود دهون كثيرة على الكبد أو تضخم فى أى مكان بالجهاز الهضمى.

كذلك تحدث الحموضة بسبب ضعف عضلات فتحة المريء، نتيجة التهابات أو قرحة، وذلك ناتج عن بعض الأطعمة والأدوية والمواد.

وأضاف أن هناك أطعمة وبعض العوامل التى تساعد فى حدوثها منها، التدخين الذى يعد أول هذه الأسباب وكذلك الأدوية المسكنة والقهوة أما الأطعمة فكل الأكلات، " الحريفة " أو الممتلئة بالدهون، تؤدى إلى الإصابة بالحموضة.

وأشار صفوت إلى أن الوقاية من "الحموضة" تتطلب ضرورة الابتعاد عن المسببات وكذلك الأكل قبل النوم بـ3 ساعات على الأقل، وعدم ارتداء أحزمة أو أربطة ضيقة تضغط على الجهاز الهضمى، كذلك فإن تناول الزبادى أو اللبن قليل الدسم قبل النوم والأدوية اللازمة لتقليل حمضية المعدة أو تقوية عضلات الجهاز الهضمى إذا لزم الأمر.

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