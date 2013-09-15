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النزيف وضيق الحوض يؤدى للولادة المتعسرة

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النزيف وضيق الحوض يؤدى للولادة المتعسرة النزيف وضيق الحوض يؤدى للولادة المتعسرة

تعانى المرأة فى كثير من الأحيان من بعض المشاكل المتعلقة بالولادة، والتى تؤدى بها للولادة المتعسرة، إلا أن البعض يجهلون طبيعة تلك المشاكل التى تواجهها المرأة، والتى يوضحها دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، مشيرا إلى أن المرأة الحامل قد تعانى من ضيق الحوض، مما يؤدى إلى صعوبة الولادة، وقد يكون حجم الجنين غير مناسب للحوض، مما يسبب ألما شديدا عند الولادة ومن هنا تأتى أهمية المتابعة عند الطبيب حتى تتمكن الأم من معرفة المشاكل الصحية، التى قد تواجه مولودها الصغير.

وأحيانا يضطر الطبيب لتعديل مسار الجنين ليصبح أكثر قابلية للولادة دون أن تشعر الأم بأى مشاكل صحية تعجز عن مواجهتها وقد تتعرض الأم لنزيف شديد أثناء الولادة، ويحدث ذلك بسبب نزيف تعانى منه الأم وقد تشعر المرأة بتسمم الحمل مما يعرضها للعديد من المشاكل الصحية التى لا تقدر على مواجهتها والتصدى لها، لذلك فالمتابعة مع الطبيب يجعلها تتفادى معظم المشاكل الصحية التى قد تتعرض لها أثناء الولادة.

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