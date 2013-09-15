محافظ بورسعيد يقرر غلق محل للحلويات بسبب تسمم 70 شخص من جاتوة فاسد

قرر اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد غلق محل “فايف ستارز” بمنطقة التعاونيات السكنية بحى الزهور لبيع الجاتوة والحلويات ، بسبب تسمم 70 حالة نتيجة تناولهم قطع جاتوة .

وكان عدد المصابين بالتسمم الغذائى قد ارتفع إلى 70 شخضا بمحافظة بورسعيد وذلك نتيجة تناولهم قطع جاتوه فاسدة ، وذلك اثناء حضورهم فرح بقاعة نادي الغزل بحي الضواحي ، حيث ظهرت عليهم اعراض الاصابة بالاسهال والقئ وارتفاع درجة الحرارة و الالام شديده بالمعدة .

ويجرى اسعافهم بعمل غسيل معده بمستفيات بورسعيد الاميرى العام و حى الزهور ومدينة بورفؤاد ومستشفى النصر و الحميات .

وقد قامت ادارة مراقبة الاغذية بمديرية الشئون الصحية بأخذ عينات من دماء المصابين لتحليلها بالمعامل المركزية لمعرفة سبب التسمم الغذائى .

كما توصلت مباحث التموين بمديرية الامن ببورسعيد الى مصدر الجاتوه المصنع بمحل فايف ستارز بمنطقة التعاونيات السكنية وتم تحرير محضر بالواقعة و جارى اتخاذ الاجراءات القانونية والتحفظ على المحل .