محافظ الإسكندرية: تطوير 4 مستشفيات تابعين للمؤسسة العلاجية

تفقد اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، مستشفى "الميترنيتيه" للولادة وهى إحدى المؤسسات العلاجية.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور طارق زكريا، مدير المستشفى، والدكتور وفيق، مدير المؤسسة العلاجية فى القاهرة، والدكتور عادل مشرقى، نائب المدير العام، وذلك فى إطار الخطة المستقبلية لتطوير مستشفيات المؤسسة العلاجية بالإسكندرية حيث سيتم تطوير 4 مستشفيات تخدم 4 أركان بمحافظة الإسكندرية وهى مستشفى المبرة وتخدم شرق المدينة ومستشفى أحمد ماهر وتخدم غرب الإسكندرية، وهى بصدد استكمال دور يخصص كوحدة لغسيل الكلى وبه 25 جهاز ويعمل بنسبة إشغال 100% ويحتاج إلى التدعيم بـ25 جهازا أخرى ومستشفى القبطى مطلوب فى خطة التطوير إنشاء مركز أورام يخدم كل أنحاء المدينة ومستشفى "الميترنيتيه"، وتضم 31 حضانة و4 أجهزة تنفس صناعى، ويتم العلاج بها مجانا بالكامل بنسبة 20% باستثناء الأدوية، وتم الانتهاء من أعمال التطوير بنسبة 75%. والجدير بالذكر أن الغرض الأساسى من التطوير هو خدمة الطبقة المتوسطة التى هى السواد الأعظم من المواطنين.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الاهتمام بتطوير شبكة الكهرباء بالمستشفى والتوجه نحو استخدام الطاقة الشمسية فى الإنارة النهارية ترشيدا للاستهلاك. وقرر عقد اجتماع لبحث احتياجات تلك المستشفيات بعد تقديم تقرير شامل من المعنيين وقد شملت الجولة تفقد قسم العمليات وقسم الأطفال المبتسرين، وقسم الدرجة الثانية، والمطبخ والدور الرابع بأكمله.