سقوط تشكيل عصابي أثناء محاولته سرقة سيارة بترول بأسوان

تمكنت مباحث كوم أمبو اليوم من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه.

تلقى اللواء حسن السوهاجي مدير أمن أسوان إخطاراً من العميد أحمد حجازي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوصول معلومات سرية للعقيد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، عن قيام تشكيل عصابي بتثبيت أصحاب السيارات بطريق "جعفر الصادق" وسرقتها تحت تهديد السلاح.

تم إعداد كمين من قوة المباحث ضم النقيبين "أحمد سامى وأحمد الأشول" معاونى المباحث ونجحا فى القبض على اثنين من التشكيل العصابى وبحوزتهما بندقيتان آليتان، وذلك خلال محاولتهما سرقة سيارة محملة بالمواد البترولية تحت تهديد السلاح، فى حين لاذ اثنان من التشكيل بالفرار.