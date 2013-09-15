أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

سقوط تشكيل عصابي أثناء محاولته سرقة سيارة بترول بأسوان

Google+ Print
سقوط تشكيل عصابي أثناء محاولته سرقة سيارة بترول بأسوان سقوط تشكيل عصابي أثناء محاولته سرقة سيارة بترول بأسوان

تمكنت مباحث كوم أمبو اليوم من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه.

تلقى اللواء حسن السوهاجي مدير أمن أسوان إخطاراً من العميد أحمد حجازي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوصول معلومات سرية للعقيد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، عن قيام تشكيل عصابي بتثبيت أصحاب السيارات بطريق "جعفر الصادق" وسرقتها تحت تهديد السلاح.

تم إعداد كمين من قوة المباحث ضم النقيبين "أحمد سامى وأحمد الأشول" معاونى المباحث ونجحا فى القبض على اثنين من التشكيل العصابى وبحوزتهما بندقيتان آليتان، وذلك خلال محاولتهما سرقة سيارة محملة بالمواد البترولية تحت تهديد السلاح، فى حين لاذ اثنان من التشكيل بالفرار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365