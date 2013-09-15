محافظ سوهاج يزور مستشفى طهطا والمنطقة الصناعية والمخبز الآلى

قام اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، يرافقه المهندس علاء ياسين، سكرتير عام المحافظة، وحسام محمدين، رئيس مركز ومدينة طهطا، والدكتور محمد عبد العال، وكيل وزارة الصحة بسوهاج بزيارة لمدينة طهطا، تفقد خلالها سير العمل بمستشفى طهطا العام، واستمع المحافظ لشرح مفصل من مدير المستشفى الدكتور على خيرى حراز، عن الإمكانات المتاحة والخدمات المقدمة بالمستشفى.

وأشاد المحافظ بمستوى الأداء بالمستشفى، معبرًا عن سعادته لما لمسه من تطور فى النظافة والصيانة والخدمات المقدمة بالمستشفى، وهو ما يتيح مناخ مناسب للمريض لتلقى العلاج والطبيب لأداء مهام عمله، وقد عبرّ العديد من المرضى للمحافظ عن رضاهم التام عن مستوى الخدمة المقدمة لهم، موجهين الشكر لمدير المستشفى وطاقم العمل من أطباء وممرضين.

وصرح وكيل وزارة الصحة بأن معظم الأدوية متوفرة، وإذا كان هناك نقص ما فى بعض الأدوية فإنه يتم العمل فورًا على حل المشكلة، مشيرًا إلى أنه تم توفير دعم للأدوية بمبلغ 10 ملايين جنيه. وقال إن المشكلة التى يعانى منها القطاع الطبى على مستوى المحافظة هى العجز بالتمريض.

ثم توجه المحافظ بعد ذلك لزيارة المنطقة الصناعية بغرب طهطا، وكان فى استقباله علاء عيد، مدير المنطقة الصناعية وعدد من المستثمرين، حيث تفقد المحافظ مجمع صوامع طهطا، والذى يستوعب 60 ألف طن من القمح للتخزين.

وتفقد المحافظ أيضًا سير العمل بمصنع الرحاب للأدوات المنزلية ومصنع الكرمة للأدوات الكهربائية ومصنع الطوب وشركة النمر لإنتاج البلاستيك، وقد استمع إلى مطالب المستثمرين هناك، والتى تمثلت فى ضرورة ربط المنطقة الصناعية بالطريق الصحراوى الغربى القاهرة- أسوان لمسافة تمتد لـ15 كيلومترًا، وضرورة توفير نقطة إسعاف خاصة بالمنطقة الصناعية، وقد وعد وكيل وزارة الصحة بمخاطبة وزارة الصحة للعمل على إنشاء هذه النقطة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة طلبت 450 مليون جنيه لترفيق المناطق الصناعية بالمحافظة، وتوفير الخدمات بها من طرق وكهرباء ومياه وغاز.

> كان المحافظ قد استهل جولته اليوم بزيارة المخبز الآلى بمدينة سوهاج، لمتابعة إنتاج الخبز والمشكلات التى يعانى منها المواطن على أرض الواقع، واستمع إلى مطالب المواطنين، والتى تمثلت فى ضرورة تشديد الرقابة على التجار، وأكد أن السلع المدعمة ومنها الخبز دائمًا ما تثير جشع وطمع البعض، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق الآن مع مدير الأمن لأحكام الرقابة على السلع التموينية وتأمين وصول السلعة للمستهلك.

وأكد أن هناك متابعة وتفتيش مستمر من المحافظة أيضًا على توزيع هذه السلع. وقد شدد المحافظ أثناء تفقده للمخبز الآلى على ضرورة الاهتمام بجودة ووزن الرغيف.

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