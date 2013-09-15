627 ألف طالب وطالبة يدشنون العام الدراسي الجديد... تدريجياً

| كتب علي التركي |

> فيما يتجه صباح اليوم نحو 44 ألف طفل إلى رياضهم مدشنين العام الدراسي الجديد، ويتبعهم غدا 28 ألف تلميذ إلى الصف الأول الابتدائي، تراقب وزارة الداخلية بحذر بالغ ما سيؤول إليه الوضع المروري مع انطلاق العام الدراسي الجديد والتحاق نحو 627 ألف طالب وطالبة بـمدارسهم تدريجياً خلال الشهر الجاري في القطاعين الحكومي والخاص وسط توقعات بعودة مظاهر الازدحام مجدداً إلى الشارع.> وإذ تكمل الصفوف الابتدائية دوامها يوم الثلاثاء المقبل الموافق17 الجاري بالتحاق 111.273 طالباً وطالبة على أن يلتحق بهم 358475 طالبا وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في 22 الجاري، أكد مديرو المناطق التعليمية استعداد المدارس لاستقبال الطلبة وإعلان الانطلاق الرسمي للعام الدراسي الجديد 2013 /2014 مبينين تجهيز جميع المدارس العاملة والجديدة باحتياجاتها من أثاث مكتبي ومدرسي وبرادات مياه وأجهزة تكييف وتوفير العدد المطلوب من الكتب وفق ميزانيات المناطق التعليمية من الطلبة والمعلمين راجين التوفيق والنجاح للطلبة على اختلاف مراحلهم التعليمية في عام دراسي بلا معوقات لا سيما طلبة الدور الثاني الذين تنتهي اختباراتهم في 19 الجاري.> والجدولان التاليان يوضحان بيانات إجمالية باعداد الطلبة المنتسبين إلى مدارس التعليم الحكومي والتعليم الخاص ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني وتعليم الكبار ومحو الأمية في المراحل التعليمية الأربعة.