6 طلبة كويتيين يتعرفون على سياسات الاتحاد الأوروبي

كونا- شارك 6 طلبة من الكويت، من بين 27 مشاركا من دول مجلس التعاون الخليجي، في دورة تدريبية خاصة للتعرف على المؤسسات والسياسات في الاتحاد الأوروبي، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، التي نظمها مركز الخليج للأبحاث ومقره جنيف، باشراف الدكتور كريستيان كوخ مدير المركز.

>وقالت رئيسة وحدة الدراسات الأوروبية الخليجية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتورة ملك الرشيد، ان «الدورة التي استمرت أسبوعا كاملا وانتهت أول من أمس هي الثالثة التي ينظمها مركز الخليج للأبحاث»، مشيرة الى ان الدورة الأولى كانت لوسائل الاعلام والصحافيين، والثانية للأكاديميين، والثالثة للطلبة.

>واوضحت الدكتورة الرشيد، ان «هذه الدورات تهدف الى فهم أعمق للعلاقة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي من جميع الجوانب مثل التعليم والسياسة والاقتصاد والثقافة».

>وأشارت الى ان الدورة كانت «ناجحة ورائعة» وتضمنت زيارات لمؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة، مثل البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي.

>ولفتت الى ان اكبر مجموعة من الطلاب المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي كانوا من الكويت، مشيرة الى ان وحدة الدراسات الأوروبية - الخليجية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت انشئت عام 2005 بهدف تبادل الخبرات واجراء البحوث حول العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

>واشارت الى ان سفيرة الكويت في بروكسل أمل الحمد، استقبلت الوفد الطلابي الكويتي وابدت اهتماما كبيرا وتشجيعا للطلاب المشاركين، مشيرة الى ان جميع الطلاب كانوا مسرورين بهذه الزيارة.

>وأوضحت ان برنامج الدورة كان «مكثفا جدا» بما في ذلك ورش العمل والمحاضرات والزيارات والاجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الاوروبي على مدى ستة أيام.

>وقالت، «نحن في حاجة الى أكثر من دورات تدريبية من هذا القبيل».

>من جانبها، اعتبرت الطالبة شيماء الدوسري وهي طالبة ماجستير علوم سياسية بجامعة الكويت انها كانت محظوظة جدا لمشاركتها في الدورة، مؤكدة ان الدورة كانت «منظمة للغاية وما تعلمته هنا يفوق كل التوقعات».

>ورأت شيماء انه من الضروري ان يكون هناك مزيد من مثل هذه البرامج كما ينبغي اقامة دورات مماثلة في دول الخليج.

>واضافت «ينبغي ان يقوم في العام المقبل مجموعة من الطلاب الأوروبيين بزيارة دول مجلس التعاون الخليجي... فنحن نريد ان يعرفوا المزيد عن بلداننا والتعلم في جامعاتنا».

>من ناحيتها قالت شيخة الخضر طالبة الماجستير في العلوم السياسية بجامعة الكويت ان «البرنامج التدريبي كان مفيدا جدا».

>واضافت «نحن الان نعرف أكثر عن الاتحاد الأوروبي.. ومجيئي الى هنا كان مهما جدا حيث تمكنت من الاتصال ومواجهة الأوروبيين وجها لوجه بدلا من الاعلام ورسائل البريد الالكتروني أو الانترنت».

>أما دلال المشاري وهي ايضا طالبة في مرحلة الماجستير في العلوم السياسية فقالت، «خلال هذا الأسبوع تعلمت كيفية تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالات كثيرة منها الاقتصاد والأمن والسلام والتعليم».

>وطالبت بان «نركز أكثر على التعليم والطلاب لان الشباب هم مستقبل الغد».

>وأعربت دلال عن اعتقادها بانه يجب اقامة مثل هذه البرامج بشكل منتظم وان تكون هناك مساهمة مشتركة ما بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لكي يكون لدينا تبادل طلابي أكبر بين الجانبين».

>أما نادية دشتي طالبة الماجستير في العلوم السياسية فقالت «قدم لنا هذا الأسبوع فرصة جيدة لوجودي هنا في واحدة من أجمل بلاد الاتحاد الأوروبي، فقد حضرنا المحاضرات وزرنا المتاحف وهذه بالنسبة لنا جميعا تجربة كبيرة». واضافت «كان من المهم جدا والمفيد لنا ان نستقي المعلومات البحثية عن طريق الانترنت ووسائل الاعلام لكن هنا كل شيء حي». وقالت «قضينا أسبوعا كاملا مليئا بالافادة وكان من المهم جدا ان نعيش هذه التجربة الفريدة».

>وشكرت دشتي، بشكل خاص وحدة الدراسات الاوروبية - الخليجية في كلية العلوم، متمنية ان تتكرر مثل هذه البرامج «مرارا وتكرارا».

>اما الطالب طلال القعود وهو طالب في قسم العلاقات العامة والاعلام في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت فقال، «هذه الرحلة مليئة بالفوائد وقد تعرفنا عن قرب على عمل البرلمان الأوروبي وكثير من المؤسسات الاوروبية التابعة لـ 28 بلدا في الاتحاد الأوروبي وكيف يتم التصويت داخل البرلمان».

>واضاف القعود هذه «التجربة كانت مفيدة للغاية وغيرت الطريقة التي كنا ننظر بها الى الأمور»، مضيفا «كان علينا ان نفهم ثقافتهم هنا... فكل شيء هنا مختلف وكان علينا التكيف».

>وتابع القعود، «ينبغي تنظيم مزيد من هذه الرحلات التي تقرب المسافات بين الناس وتجعلنا على دراية بالمجتمع الاوروبي».

>وشدد على انه «من المثير للاهتمام ان نتعرف الى ان الطريقة التي يديرون بها مؤسساتهم وهي بالتأكيد طريقة مختلفة عن بلداننا»، لافتا الى ان دول مجلس التعاون يمكنها الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي و«تشكيل اتحاد على غرار الاتحاد الأوروبي».

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شبكةعيونالإخبارية

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