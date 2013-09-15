اعتصام إدارية بمستشفى رشيد احتجاجا على نقلها تعسفيا

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى الأحد 15-09-2013 15:34

دخلت هبة حميد، إدارية بمستشفى رشيد المركزي، في اعتصام وإضراب عن الطعام اليوم بالمستشفى، اعتراضا على قرار مدير المستشفى الدكتور محمد هنيدي، بنقلها من قسم شؤون العاملين إلى قسم الحسابات، دون رغبتها ودون أن تتقدم بطلب بذلك.

إضراب الإدارية المعتصمة بمستشفى رشيد عن الطعام، أدى إلى إصابتها بهبوط حاد الأمر الذى تطلب نقلها إلى قسم الباطنة لوضعها تحت الملاحظة الطبية والرعاية المطلوبة، في الوقت الذي أصرت فيه المعتصمة على الاستمرار في الإضراب عن الطعام لحين إلغاء قرار النقل الذى تعتبره تعسفيا.

تم تحرير محضر 2 أحوال نقطة شرطة مستشفى رشيد.