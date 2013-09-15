أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

اعتصام إدارية بمستشفى رشيد احتجاجا على نقلها تعسفيا

Google+ Print
اعتصام إدارية بمستشفى رشيد احتجاجا على نقلها تعسفيا اعتصام إدارية بمستشفى رشيد احتجاجا على نقلها تعسفيا

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى الأحد 15-09-2013 15:34

دخلت هبة حميد، إدارية بمستشفى رشيد المركزي، في اعتصام وإضراب عن الطعام اليوم بالمستشفى، اعتراضا على قرار مدير المستشفى الدكتور محمد هنيدي، بنقلها من قسم شؤون العاملين إلى قسم الحسابات، دون رغبتها ودون أن تتقدم بطلب بذلك.

إضراب الإدارية المعتصمة بمستشفى رشيد عن الطعام، أدى إلى إصابتها بهبوط حاد الأمر الذى تطلب نقلها إلى قسم الباطنة لوضعها تحت الملاحظة الطبية والرعاية المطلوبة، في الوقت الذي أصرت فيه المعتصمة على الاستمرار في الإضراب عن الطعام لحين إلغاء قرار النقل الذى تعتبره تعسفيا.

تم تحرير محضر 2 أحوال نقطة شرطة مستشفى رشيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية