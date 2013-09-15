الأهلي يفوز على الزمالك برباعية مقابل هدفين

اقيمت اليوم مباراة الاهلى والزمالك فى اطار الجولة قبل الاخيرة من المجموعة الاولى بدور الثمانية من مسابقة دورى ابطال افريقيا لكرة القدم على استاد ملعب نادى الجونة بالغردقة.

واسفر اللقاء عن فوز الشياطين الحمر باربعة اهداف مقابل هدفين ليرتفع رصيد الحمر لعشرة نقاط على قمة المجموعة ، وبالتالى ضمن التاهل للدور القبل النهائى وتوقف رصيد الفرسان عند اربعة نقاط فى المركز الاخير ، ما سيجعل الموقف فى غاية التازم فى المباراة المقبلة امام ليوبار الكونغولى بالجولة الاخيرة من المجموعة.

واحرز اهداف اللقاء من النادى الاهلى كل من وليد سليمان ومحمد ابو تريكة واحمد فتحى و احمد عبد الظاهر،بينما احرز للزمالك “الصقر” احمد حسن وعمر جابر.