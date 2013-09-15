مصر تشارك بالمعرض والمؤتمر الخامس لمجلس كوابل الألياف الضوئية بالمغرب

أكد رئيس مجلس كوابل الألياف الضوئية للمنزل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فارس عورتانى، أن المجلس يعمل على توفير مناخ اقتصادى جيد ومنصة تفاعل لمشغلى الاتصالات فى الدول العربية، مع نظرائهم فى الدول الأخرى لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بالكوابل الضوئية للمنازل.

وقال عورتانى (أردنى) – فى بيان له اليوم الأحد – إن شبكات الحزمة العريضة السلكية واللاسلكية تدعم تحول دول المنطقة إلى الاقتصاد المعرفى وتمكين القاطنين فى مناطقها النائية من الوصول لشبكة الإنترنت..مشيرا إلى الاهتمام الحكومى فى هذه الدول بموضوع توصيل الكوابل الضوئية للمنازل والآثار الإيجابية التى ستنتج عنه فى المستقبل.

وأضاف أن المجلس سيعقد فى نوفمبر القادم مؤتمره ومعرضه الخامس فى مدينة مراكش المغربية تحت عنوان (الألياف الضوئية للمنزل.. حقبة جديدة فى التحول الرقمى) بمشاركة دول: الأردن، لبنان، مصر، ودول مجلس التعاون الخليجى، تونس، الجزائر، وليبيا إضافة إلى دول أوروبية وأمريكية وآسيوية.

ويتضمن برنامج المؤتمر حزمة من تحليلات ودراسات الحالة للمشغلين ومشاريع الأعمال ويوفر منصة للحوار حول العديد من المواضيع ذات العلاقة التقنية والتنظيمية ومباحثات دورات المؤتمر الأربعة السابقة التى عقدت فى دول عربية متعددة، بالإضافة إلى اشتماله على معرض لآخر مبتكرات الألياف الضوئية ومنتجات شبكات الاتصال.