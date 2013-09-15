الأزهر والكنيسة يتفقان علي توسيع عدد المشاركين في دورات بيت العائلة

قال جرجس صالح رئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط الفخري، وعضو بيت العائلة المصري، إن الكنيسة والأزهر "اتفقا علي توسيع دائرة عدد مشايخ الأزهر وكهنة الكنائس المشاركين في دورات وجولات بيت العائلة التي ستقوم بجولة علي الكنائس والمسئولين والأوقاف تحت شعار (لقاء الشيوخ والقساوسة من أجل مصر لتضم مشايخ) من وزارة الأوقاف والأزهر، علي أن تضم 35 شيخا من الأزهر والأوقاف و30 كاهنا من الكنائس الثلاث المشاركة في بيت العائلة.

وأضاف صالح في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، اليوم الأحد، إن الجولة المرتقبة لمشايخ وكهنة بيت العائلة ستكون 1 أكتوبر المقبل بالكنيسة الأسقفية بحضور الأنبا أرميا الأسقف العام والمطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية، ويوم 2 أكتوبر لقاءات مع عدد من المسئولين بالدولة، ويوم 3 لقاء مع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة.

وأضاف صالح: "سيتم توسيع دائرة المشاركة لتضم شبابا من المسلمين والمسيحيين"، مشيرا إلي أنه تعذر تحديد موعد مع الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك نظرا لظروف سفره، كما لم يتم تحديد موعد للقاء الشيوخ والكهنة مع البابا تواضروس الثاني حتى الآن.