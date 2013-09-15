نصار لمتظاهرى جامعة القاهرة: ابنى رسب فى الدراسات العليا بكلية الحقوق

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة لطلاب الدراسات العليا بكلية التجارة للمتظاهرين أمام القبة: "اذهبوا إلى كلية الحقوق ستجدون ابنى راسبا فى مادة القانون الجنائى بدبلومة الدراسات العليا بالكلية"، مؤكدا أن أمر إعادة التصحيح ليس من اختصاصاته، وأنه غير مسئول عن حل هذه المشكلة.

وأضاف نصار، أنه على الطلاب المتظاهرين التقدم بدعوى قضائية للاستجابة لشكواهم، وقال لإحدى الطالبات عند سؤالها عن عدم السماح لهم بمقابلته، إنها لم تحدد موعدا مسبقا للمقابلة وإن كان هذا الأمر استثنائيا.

ويذكر أن نصار تحدث مع الطلاب عند التفافهم حول سيارته وهو خارج من القبة.