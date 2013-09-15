بيل محبط رغم إحرازه هدف في أول مباراة له مع ريال مدريد

(إفي) - أعرب الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد عن سعادته بتسجيل هدف في أول لقاء له مع الميرينجي أمام فياريال في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، الا أنه "محبط" لعدم الفوز بالمباراة.

وقال بيل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "أنا فخور بتسجيل هدف في أول لقاءاتي (مع ريال مدريد) وسعيد باللعب لمدة 60 دقيقة بالأمس، إلا أنني محبط لعدم الفوز بالمباراة".

وخاض اللاعب الويلزي أمام فياريال لقائه الأول مع ريال مدريد، الذي انتقل إلى صفوفه في الثاني من أغسطس الماضي، وسجل خلاله أول أهدافه مع الميرينجي، لكن المواجهة انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

وانضم بيل إلى ريال مدريد قادما من توتنهام الإنجليزي، في صفقة تقدر وسائل الإعلام الإنجليزية قيمتها بـ100 مليون يورو، لتصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم، بينما تؤكد مصادر من الميرينجي أنه دفع 91 مليون يورو، دون وجود بيان رسمي بهذا الشأن.