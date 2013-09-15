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أرسنال يفقد كازورلا شهرا بسبب الإصابة

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أرسنال يفقد كازورلا شهرا بسبب الإصابة أرسنال يفقد كازورلا شهرا بسبب الإصابة

سيفقد أرسنال الإنجليزي خدمات صانع ألعابه الإسباني سانتي كازورلا لمدة شهر بعد أن تعرض للإصابة في الكاحل والتي غاب بسببها عن مباراة فريقه أمام سندرلاند يوم السبت.

وقال أرسين فينجر في تصريحات أبرزتها (سكاي سبورتس) "كازورلا لديه مشاكل في الكاحل وسيغيب بسببه لعدة أسابيع، لا أعتقد أنه سيعود للعب قبل فترة التوقف الدولية المقبلة".

وستكون فترة التوقف الدولية المقبلة في منتصف أكتوبر إذ تستكمل المنتخبات تصفيات كأس العالم.

وكان أرسنال قد تصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا عقب تغلبه على سندرلاند 3-1 ليرتفع رصيده إلى 9 نقاط بعد 4 جولات من انطلاق المسابقة.

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