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جمجمة تثير الذعر في مدينة دهب

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جمجمة تثير الذعر في مدينة دهب جمجمة تثير الذعر في مدينة دهب

اصيب أهالي مدينة دهب بالرعب والخوف بعد عثور احد المواطنين ويدعى محسن حجى يعمل في السفاري على راس ادمية على شكل جمجمة بمنطقة المسبط وخاصة بعد انباء اختفاء سائحة صينية تدعى” شان نا” كانت قد جاءت لمدينة دهب هي ووالدتها والتي ناشدت وسائل الاعلام الصينية السلطات المصرية البحث عنها

وتحركت قوات الشرطة قد تحركت بقيادة العقيد اسامة عاشور مأمور قسم دهب نحو الراس الادمية التى عثر عليها بمنطقة المسبط بالقرب من المقابر العشوائية الموجودة بتلك المنطقة.

وكان اللواء محمود الحفناوي مدير امن جنوب سيناء قد تلقى بلاغ يفيد العثور على راس ادمية بمنطقة المسبط بدهب.

وقال مصدر امني ان الراس متحللة واحتمال ان يكون جرفها السيل من المقابر واخرجتها الكلاب الضالة المنتشرة بدهب.

من جانبه اكد اللواء مجدى موسى مدير مباحث جنوب سيناء ان الراس عبارة عن جمجمة متحللة خرجت عن طريق السيل منذ فترة وعثر عليها بقرب مقابر دهب.

واشار موسى الى ان السائحة الصينية قدمت منذ فترة بها وغادرتها بسلام الى ان بلاغ الاختفاء حرر فى قسم شرطة قصر النيل عن طريق السفارة الصينية ،نافيا ان تكون السائحة اختفت بمدينة دهب.

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