القبض على المتهمين بسرقة السيارات من قسم شرطة العمرانية

وردت معلومات لوزارة الداخلية أكدتها تحريات رئيس وضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات مفادها أن كل من “مصطفي إسماعيل محمد عبد الباري – وشهرته ” مصطفي المصري ” سن 43 صاحب ورشة دوكو سيارات ومقيم بالطالبية المسجل شقي خطر تحت رقم 1377 – سرقات عامة فئة (ب) والسابق اتهامه في عدد 26 قضية أخرهم رقم 2300/2001 جنح قسم أول مدينة نصر ( سرقة وسائل نقل)، خالد عبد القادر أحمد عبد القادر –وشهرته ” خالد مفتاح ” سن 26 عامل ومقيم بالعمرانية السابق اتهامه في عدد 4 قضايا أخرهم رقم 1055/2012 جنح قسم الطالبية ( سرقة )، أشرف السيد عبد الجواد محمود سن 44 ميكانيكي سيارات ومقيم بالطالبية 00السابق اتهامه في 6 قضايا أخرهم رقم 17544/2003 جنح قسم العمرانية ( شيك ) .

والمتهمون كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بالطريق العام ليلاً باستخدام الأسلحة النارية، تم إعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهم .

حيث تمكنت أحداها من ضبطهم حال سيرهم بمنطقة أبو زراع– دائرة قسم العمرانية 00مستقلين السيارة رقم ع أ / 4782 مصر (ماركة اسبرا نزا بني اللون ) والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 12035/2013 جنح قسم العمرانية وبحوزتهم( عدد 3 بنادق خرطوش محلية مختلفة الأعيرة – عدد 3 طلقات من ذات العيار – عدد 6 ورقات كمبيوتر خاصة برخص التسيير للسيارات منسوب صدورها لإدارة المرور ) .

> وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة بالاشتراك مع كلاً من :هاني إسماعيل محمد عبد الباري سن 44 عامل دوكو سيارات، رمضان إسماعيل محمد عبد الباري سن 17 عامل دوكو سيارات –والمقيمان بالطالبية ( شقيقي الأول ) .

حيث أمكن ضبطهما وبتطوير مناقشة المتهمين عما ارتكبوه من حوادث أخري مماثله 00 اعترفوا بارتكابهم الحوادث التالية : حادث سرقة السيارة رقم هـ ق و / 238 مصر ( ماركة النترا سوداء اللون ) المملوكة للمواطن”محمد فتحي أحمد – المقيم الفيوم 00 والمحرر عنه المحضر رقم 12204/2013 جنح قسم العمرانية، حادث سرقة السيارة رقم د ط / 1528 مصر ( ماركة كيا سيرا توا رمادي اللون ) المملوكة للمواطن “عبد الرحمن عبد الستار محمد” سن 58 – المقيم المنصورة 00 والمحرر عنه المحضر رقم 18407/2013 جنح قسم أول المنصورة حادث سرقة سيارة ( ماركة هيونداي النترا فيراني اللون ) المملوكة للمواطن “أحمد مصطفي عبد الآخر سن 32 المقيم بالهرم 00 والمحرر عنها المحضر رقم 24044/2013 جنح قسم الأهرام حادث سرقة سيارة ( ماركة شيفورلية لانوس بيضاء اللون ) المملوكة المواطن “محمد محمد أحمد سن” 43 المقيم حدائق المعادي – القاهرة 00 والمحرر عنها المحضر رقم 12160/2013 جنح قسم شرطة المعادي حادث سرقة السيارة رقم أ و ف / 547 مصر ( ماركة دايو لانوس زرقاء اللون ) المملوكة المواطن/أحمد محمد سالم – المقيم مدينة نصر – القاهرة 00 والمحرر عنها المحضر رقم 35472/2013 جنح قسم شرطة أول مدينة نصر حادث سرقة السيارة رقم ق ن ي / 421 مصر ( ماركة إكسبلوجن سوداء اللون ) المملوكة المواطن/عبد الرحمن يوسف عبد الوهاب سن 47 المقيم المعادي – القاهرة والمحرر عنها المحضر رقم37303/2013 جنح قسم أول مدينة نصر -حادث سرقة السيارة رقم ع أ / 4782 مصر ( ماركة إسبرنزا نبيتي اللون ) المملوكة المواطن/عبد الحميد عبد الحميد سن 32 المقيم بالجيزة ، والمحرر عنها المحضر رقم 12035/2013 جنح قسم العمرانية حادث سرقة السيارة رقم أ ف ج / 614 مصر ( ماركة كيا سبورتاج رصاصي اللون ) المملوكة المواطن/أحمد محمد أحمد عبده سن 30 المقيم مدينة نصر – القاهرة 00 والمحرر عنها المحضر رقم 7764/2013 جنح قسم المقطم .

> وأرشد المتهمين عن أماكن ارتكابهم تلك الحوادث وأماكن تصريفهم للسيارات حيث تم ضبطها وضبط اللوحات المعدنية أرقام :- ب رب / 467 مصر ( خاصة بسيارة ماركة نيسان ) المبلغ بسرقتها في المحضر رقم 12361/2013 جنح قسم الدقي بتاريخ 12/8/2013 - ر و/ 1685 مصر ( خاصة بسيارة ماركة كيا ) المبلغ بسرقتها في المحضر رقم 14850/2013 جنح قسم العجوزة

> بتاريخ 2013/8/12 - ع ن / 2931 مصر ( خاصة بسيارة ماركة فيات ) المبلغ بسرقتها في المحضر رقم 9767/2013 جنح قسم مصر القديمة بتاريخ 21/8/2013 - أ ف ق / 354 مصر ( خاصة بسيارة ماركة هيونداي ) المبلغ بسرقتها في المحضر رقم 9435/2013 جنح قسم مصر القديمة بتاريخ 2013/8/7- ص ر ر / 647 مصر ( خاصة بسيارة ماركة شيفورلية ) المبلغ بسرقتها في المحضر رقم 7091/2013 جنح قسم المقطم بتاريخ 2013/8/7- ص ل / 4369 مصر ( خاصة بسيارة ماركة هيونداي ) المبلغ بسرقتها في المحضر رقم 11447/2013 جنح قسم

> الدقي بتاريخ 2013/7/25 - ل ع / 1792 مصر ( خاصة بسيارة ماركة هيونداي ) المبلغ بسرقتها في المحضر رقم 26510/2013 جنح قسم الأهرام بتاريخ 2013/9/7- ج ف ج / 586 مصر ( خاصة بسيارة ماركة هيونداي ) المبلغ بسرقتها في المحضر رقم 31983/2013 جنح قسم أول مدينة نصر بتاريخ2013/9/7- ل ق / 5734 مصر ( خاصة بسيارة ماركة شيفورلية ) المبلغ بسرقتها في المحضر رقم 25823/2013 جنح قسم الأهرام بتاريخ ،- ف هـ / 1347 مصر ( خاصة بسيارة ماركة هيونداي ) المبلغ بسرقتها في المحضر رقم 11661/2013 جنح قسم الطالبية بتاريخ

- ص ق / 6139 مصر ( خاصة بسيارة ماركة هيونداي ) المبلغ بسرقتها في المحضر رقم 22571/2013 جنح قسم الأهرام بتاريخ .

> بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بأن تلك اللوحات خاصة بسيارات قاموا بالاستيلاء عليها وتغيير معالمها وتزوير أوراق لها والتصرف فيها بالبيع لدي عملائهم ، جاري تكثيف الجهود لضبطها بإرشادهم ، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة – وجاري عرضهم والمتهمين علي النيابات المختصة .