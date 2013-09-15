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محافظ المنيا يشهد حفل ختام الأنشطة الصيفية

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محافظ المنيا يشهد حفل ختام الأنشطة الصيفية محافظ المنيا يشهد حفل ختام الأنشطة الصيفية
المنيا - أشرف كمال:
منذ 50 دقيقة 48 ثانية

أكد اليوم  اللواء صلاح الدين زيادة - محافظ المنيا - أن العام الدراسي الجديد سوف يشهد رعاية خاصة لطلاب الموهوبين فى مجالات الأنشطة المختلفة، وتنسيق مع الجهات المختصة لاستخراج طاقات هؤلاء الطلاب ودعمهم.

  وقال المحافظ:" إنه تم تكليف وكيل وزارة التربية والتعليم ومسئولي التعليم بالمحافظة بوضع خطة للأنشطة المدرسية طوال العام الدراسي تهدف إلى اكتشاف الطلاب المتميزين والموهوبين ورعايتهم".
> جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمعرض ختام الأنشطة المدرسية لمديرية التربية والتعليم بالمنيا وتكريم الطلاب المتميزين فى مسابقات الأنشطة المختلفة وذلك بمركز المنيا للعلوم الاستكشافية بمدينة المنيا الجديدة.
>    وتفقد المحافظ معرض الأنشطة المدرسية الذي ضم قاعات لفنون الخط العربي ونادي العلوم والتكنولوجيا ولأثر البيئي والأنشطة الفنية والثقافية والعلوم والرياضيات والاقتصاد المنزلي والمجال الزراعي والبحث العلمي ووسائل التعليم والصحافة المدرسية.
> عقب ذلك استمع المحافظ لفقرات فنية وأغاني وطنية قدمتها فرقة كورال أطفال المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي التي حصلت على العديد من الجوائز على مستوى الجمهورية.
>    وقدم المحافظ الشكر للقائمين على العملية التعليمية والمعلمين على مجهوداتهم خلال فترة الإجازة الصيفية للظهور بمستوى متميز واستخراج طاقات الطلاب، وأكد على دور المعلم الذي يمثل العمود الفقري للعملية التعليمية، ويسعى لبناء العقول،  وغرس الأخلاق والقيم الحميدة.

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