سكرتير محافظة المنوفية: تثبيت المعلمين المؤقتين خلال أيام

كتب - عاشور حمدى: منذ 7 دقيقة 23 ثانية

عقد اللواء مصطفى بيومي سكرتيرعام مساعد محافظة المنوفية اجتماع حضره بعض المدرسين والإداريين والعمال بالتربية والعليم المطالبين بالتثبيت،

وطالب المدرسين خلاله بالتثبيت وتعديل المسمى الوظيفى الموثق بالعقود من معلم مؤقت إلى معلم مساعد ليتم إدراجهم تحت قانون 155 لسنة 2007 ليتيح لهم كافة الحقوق المالية والإدارية وتحديد الموقف الراهن في الأكاديمية المهنية حيث تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم بمذكرة رقم 169 بتاريخ 4 سبتمبر 2013 بجميع هذه المطالب.

> وأعلن المدرسون تضررهم من عدم التثبيت حتى الآن سواء من الجانب المالي أو الإدارى, على عكس المعينين الجدد الذين حصلوا على كافة هذه الحقوق, رغم حصولهم على موافقة من وزارة المالية بتوفر اعتمادات مالية لتثبيت المؤقتين داخل صندوق المحافظة.

وقام السكرتير المساعد بالاتصال هاتفيًا بمكتب وزير التربية والتعليم ومكتب وكيل وزارة التنظيم والإدارة بالمنوفية للاستفسار عن الوضع القائم وتوضيح كافة الأمور لحل هذه المشكلة, وأعلن أن الوزارة ستقوم بتثبيت 150 ألف مؤقت وسيتم الإعلان عن ذلك خلال أيام قليلة.



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