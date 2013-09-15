أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

سكرتير محافظة المنوفية: تثبيت المعلمين المؤقتين خلال أيام

Google+ Print
سكرتير محافظة المنوفية: تثبيت المعلمين المؤقتين خلال أيام سكرتير محافظة المنوفية: تثبيت المعلمين المؤقتين خلال أيام
كتب - عاشور حمدى:
منذ 7 دقيقة 23 ثانية

عقد اللواء مصطفى بيومي سكرتيرعام مساعد محافظة المنوفية اجتماع حضره بعض المدرسين والإداريين والعمال بالتربية والعليم المطالبين بالتثبيت،

وطالب المدرسين خلاله بالتثبيت وتعديل المسمى الوظيفى الموثق بالعقود من معلم مؤقت إلى معلم مساعد ليتم إدراجهم تحت قانون 155 لسنة 2007 ليتيح لهم كافة الحقوق المالية والإدارية وتحديد الموقف الراهن في الأكاديمية المهنية حيث تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم بمذكرة رقم 169 بتاريخ 4 سبتمبر 2013 بجميع هذه المطالب.
> وأعلن المدرسون تضررهم من عدم التثبيت حتى الآن سواء من الجانب المالي أو الإدارى, على عكس المعينين الجدد الذين حصلوا على كافة هذه الحقوق, رغم حصولهم على موافقة من وزارة المالية بتوفر اعتمادات مالية لتثبيت المؤقتين داخل صندوق المحافظة.

وقام السكرتير المساعد بالاتصال هاتفيًا بمكتب وزير التربية والتعليم ومكتب وكيل وزارة التنظيم والإدارة بالمنوفية للاستفسار عن الوضع القائم وتوضيح كافة الأمور لحل هذه المشكلة, وأعلن أن الوزارة ستقوم بتثبيت 150 ألف مؤقت وسيتم الإعلان عن ذلك خلال أيام قليلة.

 


>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية