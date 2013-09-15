مباشر – الأهلي 3-1 الزمالك، أبو تريكة

يشهد ملعب الجونة تواجدا أمنيا مكثفا لتأمين دربي إفريقيا بين الأهلي والزمالك في دور المجموعات من دوري الأبطال.

حرص مسئولو الأمن على انتشار التشكيلات الأمنية مبكرا لتمشيط جوانب الملعب فى ظل إقامة اللقاء بدون جمهور تطبيقا للعقوبة التى وقعها الاتحاد الأفريقى على الأهلي.

- هدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق عمر جابر، الذي تسلم بينية شيكابالا وتوغل داخل منطقة الجزاء مسددا على يسار إكرامي (شاهد الهدف).

- في الدقيقة التاسعة بتعادل وليد سليمان، بتسديدة خادعة سكنت المقص الأيمن لعبد الواحد السيد (شاهد الهدف).

- الدقيقة 15 يتقدم أحمد عبد الظاهر بكرة رأسية حول بها عرضية أحمد فتحي داخل شباك عبد الواحد السيد (شاهد الهدف).

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