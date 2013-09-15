أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر – الأهلي 3-1 الزمالك، أبو تريكة

Google+ Print
مباشر – الأهلي 3-1 الزمالك، أبو تريكة مباشر – الأهلي 3-1 الزمالك، أبو تريكة

يشهد ملعب الجونة تواجدا أمنيا مكثفا لتأمين دربي إفريقيا بين الأهلي والزمالك في دور المجموعات من دوري الأبطال.

حرص مسئولو الأمن على انتشار التشكيلات الأمنية مبكرا لتمشيط جوانب الملعب فى ظل إقامة اللقاء بدون جمهور تطبيقا للعقوبة التى وقعها الاتحاد الأفريقى على الأهلي.

- هدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق عمر جابر، الذي تسلم بينية شيكابالا وتوغل داخل منطقة الجزاء مسددا على يسار إكرامي (شاهد الهدف).

- في الدقيقة التاسعة بتعادل وليد سليمان، بتسديدة خادعة سكنت المقص الأيمن لعبد الواحد السيد (شاهد الهدف).

- الدقيقة 15 يتقدم أحمد عبد الظاهر بكرة رأسية حول بها عرضية أحمد فتحي داخل شباك عبد الواحد السيد (شاهد الهدف).

ويمكنك متابعة تغطية مباشرة لاحداث اللقاء المرتقب مع FilGoal.com بالضغط هنا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع