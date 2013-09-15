أضيئي حياتكِ بألوان جريئة

من شفاهك إلى رؤوس أصابعك.. هل ترغبين بنصائح للعناية بجمالك؟ نحن سنقدمها لك.

تنطلق محلات "وجوه" Faces في مساعدتك هذا الموسم باختيار الألوان المناسبة لشفتيك وأطراف أصابعك.

إنها الألوان الجريئة. وهي السائدة الآن إبتداءً، من حقائب اليد والأحذية إلى الشفاه والأظافر، وكلما ازداد إشراق اللون كلما أصبحت إطلالتك أكثر روعة.

تذكري النصائح التالية قبل استخدام ألوان جريئة وعصرية على شفتيكِ:

• لا تضعي ملمّع الشفاه أو أيّ بريّق فوق شفتيكِ الملوّنتين بأحمر شفاه بلون عصري، بل عليكِ إبقائهما خاليتين من اللمعان.

• عند اختيار أحمر شفاه جريء من المهمّ تفادي وضع الكثير من مستحضرات التجميل معه، حيث يكفيكِ وضع القليل من مستحضر إخفاء العيوب والماسكارا.

• أخيراً وليس آخراً، عليكِ ترطيب شفتيكِ قبل وضع أحمر شفاه فاقع، حيث سيقوم اللون الصارخ لأحمر الشفاه هذا بإبراز جفاف وتشقق شفتيكِ بصورة أكبر ما لم تكونا مرطّبتين بشكلٍ كافٍ.

أظافرك:

قد يكون وضع طلاء أظافر بلون جريء وفاقع صعباً أيضاً، ولذلك يمكنكِ الاستفادة من 7 نصائح دائماً قبل تطبيق هذه الألوان على أظافر يديك وقدميكِ:

1. إبقاء الأظافر قصيرة هو أفضل خيار عند وضع طلاء بلون فاقع، إذ أن تلوين الأظافر الطويلة بلون جريء لامع يعد جرعة كبيرة قد لا تريدينها. ومن المهمّ الإبقاء على الأظافر قصيرة بشكلٍ بيضاوي لتطبيق اللون بشكلٍ أنيق.

2. وضع طلاء أظافر بلون عصري وجريء مع طبقة عُلوية خالية من اللمعان يجعل أكثر الألوان الصارخة مناسبة لكلّ يوم.

3. لا تحاولي ملاءمة لون أظافرك المطلية بألوان جريئة وعصرية مع ملابسك، ومنّ المهم جعل اللون على شفتيكِ يظهر إطلالتك المعتدلة، لأن عودة الألوان الجريئة والفاقعة في نهاية المطاف لا تعني عودة أزياء الثمانينات.

4. ستجذب الألوان الجريئة على الأظافر الكثير من الاهتمام لأظافركِ، وعليكِ التأكد عند ارتداء هذه الألوان من أن طلاء أظافرك موضوع بشكلٍ مناسب وغير متقشر.

5. للحصول على لمسة أنيقة من الألوان الجريئة العصرية، ضعي طلاء الأظافر وفق الأسلوب الفرنسي أي على أطراف الأظافر فقط.

6. عند ارتداء أحذية مكشوفة الأصابع مع أظافر مطلية بلون جريء وعصري، فمن المهمّ تفادي ارتداء أحذية ملونة، ويمكنكِ بدلاً من ذلك ارتداء أحذية بلون البشرة أو البيج مثلاً.

7. عادة ما تكون الألوان التي تلائم شفتيك جيدة على أظافركِ أيضاً. وإن كنت تضعين طلاء الأظافر بلون جريء للمرة الأولى، اختاري لون أحمر الشفاه المفضل لديكِ لطلاء الأظافر، وتأكدي حينها بأنكِ ستلفتين الأنظار سريعاً.

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