Lisa Rinna: "استعمل زيت القرفة لتكبير شفتي"

تستعمل النجمة Lisa Rinna زيت القرفة المعروف بفوائده الجماليّة، فتضعه على شفتيها، قبل أحمر الشفاه، كي تحصل على شفاه كبيرة وممتلئة.

رأي الخبراء: ينصح الخبراء باعتماد هذه الطريقة، ولكن بحذر، عبر إضافة بضع قطرات من زيت القرفة إلى ملمع الشفاه. ويوصى بتجريب الزيت على يدك أولاً، لتتأكدي من أنك لا تعانين من أيّ عوارض جانبية أو حساسيّة. لكن لا تتوقعي نتائج باهرة تجعل شفتيك شبيهة بشفتي أنجلينا جولي.