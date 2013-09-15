أظافر النجمات بين البساطة والخارج عن المألوف!

أخذت موضة الأظافر رواجاً واسعاً هذا العام، إذ اعتمدتها النجمات، والنساء كافة، من مختلف المراحل العمريّة.

وهذا الموضوع خير دليل على اعتماد النجمات للموضة الخاصة بالأظافر والجريئة أحياناً.

لهذا، إليك مجموعة من الصور لتحكمي عليها بنفسك.

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في ما يلي يمكنك التعرّف إلى طرق الحصول على أظافر صحيّة كالنجمات:

يمكنك أن تحققي هدفك بالحصول على أظافر كالنجمات، من خلال اتباع النصائح التاليّة:

- تأكدي من أنّ أظافرك أصبحت ناعمة، بعد بردها وتنظيفها، بما فيه الكفاية. جرّبيها على قطعة من قماش الموسلين.

-ضعي قليلاً من الكريم المرطّب على الجلد المحيط بالأظافر، واتركيه فترة لكي يكتمل امتصاصه.

- ضعي الآن كلتا يديك في وعاءٍ مملوءٍ بماءٍ دافئ، واتركيهما مغمورتين لعدّة دقائق.

- ادفعي الجلد المحيط بالأظافر إلى الوراء، فمهمة هذا الجلد حماية الأظافر من أيّ تلوّث. وبعد ذلك دقّقي في أصابعك، فإذا كانت هناك زوائد ظفريّة في الأركان، قومي بقصّها بالمقصّ الصغير الخاصّ بذلك.

-قبل وضع اللون على أظافرك، يجب أن تتأكّدي من خلوها تماماً من أيّ بقايا لونيّة سابقة.

- ضعي كمية صغيرة جداً على طرف الفرشاة، وحرّكيها على الظفر من أعلى في اتجاه منتصف صفحة الظفر.

- تذكري أنّه من الأفضل دائماً أن تطلي أظافرك بطبقات خفيفة من اللون، بدلاً من طلائها بطبقة واحدة سميكة؛ فالطبقات الخفيفة تجفّ بسرعة، وتمكّنك من طلائها مرّة أخرى

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