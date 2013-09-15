الأهلي يواجه الزمالك بطريقته المعتادة

كما أنفرد FilGoal.com يخوض الأهلي مباراة الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بطريقته المعتادة 4-2-3-1.

ويصطدم الأهلي بالزمالك في الثالثة عصرا على ملعب الجونة في الجولة الخامسة من دور الثمانية في دور البطولة، بدون حضور جماهير تنفيذا للعقوبة الموقعة على المارد الأحمر.

ويحتل الأهلي وصافة المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، متقدما على الزمالك الأخير بفارق ثلاث نقاط.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: سيد معوض – وائل جمعة – محمد نجيب – أحمد فتحي.

الوسط: وليد سليمان – عاشور – أبو تريكة – شهاب أحمد – عبد الله السعيد.

الهجوم: أحمد عبد الظاهر.

الاحتياطي: أحمد شديد – أحمد عادل عبد المنعم – شريف عبد الفضيل – أحمد شكري – السيد حمدي – دومينيك – تريزيجيه.