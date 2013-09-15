الأمين العام للجامعة العربية يرحب بالاتفاق الأمريكى الروسى

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى بالاتفاق الأمريكى الروسى حول الأسلحة الكيماوية فى سورية كخطوة تيسر التحرك نحو الاتفاق على التسوية السياسية.

واعتبر العربى، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن هذا الاتفاق يساهم فى توفير ظروف أفضل للذهاب إلى مؤتمر جنيف2 لتحقيق التسوية السياسية للازمة السورية.

ودعا الدكتور نبيل العربى كافة الأطراف القادرة والمؤثرة إلى القيام بدورها عبر مجلس الأمن لتأمين وقف إطلاق نار شامل على الأراضى السورية بغية إنجاح هذا الاتفاق، وتهيئة أفضل الظروف لتوفير المساعدات الإنسانية والطبية الضرورية للشعب السورى وللذهاب إلى المفاوضات فى جنيف لتحقيق التسوية السلمية للازمة السورية.

وكان الدكتور العربى دعا فى 22 أغسطس مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته فى هذا الخصوص.