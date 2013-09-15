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انسحاب وفد إسرائيلى من مؤتمر بباريس اعتراضا على كلمة وزيرة المرأة الفلسطينية

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انسحاب وفد إسرائيلى من مؤتمر بباريس اعتراضا على كلمة وزيرة المرأة الفلسطينية انسحاب وفد إسرائيلى من مؤتمر بباريس اعتراضا على كلمة وزيرة المرأة الفلسطينية

انسحب الوفد الإسرائيلى من المؤتمر الوزارى الثالث لتعزيز دور المرأة فى المجتمع، والذى عقد فى العاصمة الفرنسية باريس، إثر استعراض وزيرة شئون المرأة الفلسطينية ربيحة ذياب خلال كلمتها فى المؤتمر لانتهاكات الاحتلال فى فلسطين واعتبارها الاحتلال والاستيطان "المعيق الأساسى أمام تقدم المرأة الفلسطينية".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأحد، أن وزير شئون المرأة شاركت فى المؤتمر الوزارى الثالث للاتحاد من أجل المتوسط، والمنظم من قبل الرئاسة المشتركة للاتحاد الأوروبى والمملكة الأردنية الهاشمية، وبحضور 43 دولة من حوض البحر المتوسط.

وتحدثت ذياب فى المؤتمر عن حقوق المرأة ودعم النظام السياسى الفلسطينى للنساء فى كافة مجالات الحياة، مشيرة إلى ممارسات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى وأرضه، مطالبة المجتمع الدولى بدعم قيام الدولة الفلسطينية ذات الحدود والسيادة والعاصمة.

وأشادت بالاعتراف الأممى بالدولة الفلسطينية ضمن المنظومة الدولية وإلزام إسرائيل بالمواثيق والمعاهدات الدولية، منوهة إلى قرار الأمم المتحدة باعتبار الاحتلال الإسرائيلى والاستيطان المعيق الأساسى أمام تقدم المرأة الفلسطينية.

يشار إلى أن الوفد الإسرائيلى انسحب من المؤتمر بعد إلقاء الوزيرة كلمتها متناولة كافة الحقائق بممارسات الاحتلال الإسرائيلى والاستيطان من هدم للبيوت ومصادرة الأراضى وبناء جدار الفصل العنصرى والحواجز.

وأفادت الوزيرة الفلسطينية بأنه ببدء ممارسة الضغوط عليها للسماح للوفد الإسرائيلى بإلقاء كلمة إضافية رافضة ذلك ومطالبة بكلمة مماثلة للرد على الجانب الإسرائيلى، مما أجبرهم على الانسحاب من المؤتمر.
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