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البشير: عام 2014 سيشهد نهاية الصراعات المسلحة فى السودان

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البشير: عام 2014 سيشهد نهاية الصراعات المسلحة فى السودان البشير: عام 2014 سيشهد نهاية الصراعات المسلحة فى السودان

قال الرئيس السودانى عمر البشير اليوم الأحد، إن العام القادم سيشهد نهاية الصراعات المسلحة فى البلد الذى تجرى فيه حرب فى سبعة ولايات من جملة ولاياته السبعة عشر.

وأكد البشير وهو يتحدث إلى اجتماع اتحاد من الشباب "برنامجنا أن يكون العام 2014 نهاية لكل الصراعات القبلية والإثنية والتمرد"، كما أضاف "البداية بأكثر المناطق تضررا بهذه الصراعات فى ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق".

وتدور فى دارفور غرب السودان حرب منذ عشرة سنوات بين حكومة البشير ومتمردين ينتمون للإقليم. وتقدر الأمم المتحدة ضحايا هذه الحرب بحوالى 300 ألف شخص فى حين تقول السودانية بأن العدد لم يتجاوز عشرة آلاف شخص، ويعيش 1,4 مليون شخص فى مخيمات نزوح ولجوء منذ بدء الحرب.

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مصر 365

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