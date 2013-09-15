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فرض حظر التجوال على المركبات فى الحلة بمحافظة بابل العراقية

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فرض حظر التجوال على المركبات فى الحلة بمحافظة بابل العراقية فرض حظر التجوال على المركبات فى الحلة بمحافظة بابل العراقية

فرضت قيادة شرطة بابل اليوم الأحد حظر التجوال على السيارات فى عموم مناطق مدينة الحلة مركز المحافظة على خلفية التفجيرات التى شهدتها المدينة اليوم.

وقال مصدر أمنى بالمحافظة إن قيادة شرطة المحافظة فرضت حظرا للتجوال على المركبات المدنية فقط ولايشمل المركبات الحكومية فى عموم مناطق مدينة الحلة على خلفية التفجيرات بثلاث سيارات مفخخة شهدتها المحافظة اليوم.

وكانت بابل ومركزها مدينة الحلة قد شهدت اليوم ثلاثة انفجار بسيارات مفخخة أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 36 آخرين فى حصيلة نهائية.

وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات كربلاء وذى قار وواسط والبصرة وبابل صباح اليوم سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة راح ضحيتها العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

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