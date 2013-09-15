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بالصور| جينيفر أنيستون تتألق في مهرجان تورنتو السينمائي

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بالصور| جينيفر أنيستون تتألق في مهرجان تورنتو السينمائي بالصور| جينيفر أنيستون تتألق في مهرجان تورنتو السينمائي

كتب : إنجي رأفت منذ 56 دقيقة

شاركت الممثلة جينيفر أنيستون في مهرجان تورنتو السينمائي، من خلال عرض فيلمها الجديد "Life of Crime"، والذي يقوم ببطولته الممثل مارك بون جونيور.

وتألقت أنيستون على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا رماديا طويلا وضيقا، وحذاء ذو كعب عالي لونه بيج. والتف حولها الجمهور لجمع التوقيعات والصور التذكارية.

وظهر معها على السجادة الحمراء خطيبها الممثل جاستين ثيروكس، وهو يرتدي بدلة لونها رمادي وقميص أزرق.

الفيلم من إخراج المخرج دانيال شيشتر، ويشارك في بطولته مع أنيستون الممثل كيفين كانون والممثلة إيسلا فيشر.

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