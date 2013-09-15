ترشيح فيلم "وجدة" السعودي للدخول في سباق الأوسكار لأول مرة

كتب : خالد جمال منذ 6 دقائق

بعد عرضه في أهم المهرجانات السينمائية العالمية وفي المملكة العربية السعودية، أعلنت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عن ترشيح فيلم "وجدة" للمخرجة السعودية هيفاء المنصور ومن إنتاج شركة روتانا، للدخول في سباق مسابقة الأوسكار عن فئة "الأفلام الأجنبية" ممثلاً السعودية، وذلك لأول مرة في تاريخ هذه المسابقة. وقد وافقت أكاديمية العلوم والفنون الأمريكة (أوسكار) بدورها على دخول فيلم "وجدة" ضمن الترشيحات الأولية ليصل إلى هذه المرحلة المتقدمة في أهم محفل سينمائي على مستوى العالم.

هذا الترشيح يعتبر الأول في تاريخ السينما السعودية، وجاء نتيجة للنجاحات التي حققها الفيلم ومخرجته في عدد من المهرجانات الدولية. ويروي الفيلم قصة فتاة في العاشرة من العمر تُدعى "وجدة"، تسعى إلى الحصول على دراجة هوائية قبل صديقها "عبد الله"، وتضع خططاً للحصول على ما يكفي من مال لشراءها.

الجدير بالذكر أن هذا الفيلم الذي بدأ عرضه منذ ثلاثة أشهر في أوروبا والجمعة عرض في الصالات الأمريكية أيضاً، كان قد صوّر بأكمله في المملكة العربية السعودية وهو من بطولة ريم عبدالله ووعد محمد وعهد كامل.