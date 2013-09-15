مد أجل الحكم فى دعوى طلاب الثانوية الأجنبية لجلسة 21 سبتمبر‬

‫قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة, مد أجل الحكم فى 180 دعوى قضائية مقامة من طلاب الثانوية العربية والأجنبية، ضد وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس مكتب التنسيق، والتى طالبوا فيها بالالتحاق بالجامعات المصرية لجلسة 21 سبتمبر الجارى. ‬

‫وكان الدكتور سيد البحيرى المحامى بصفته وكيلا عن 180 طالبا من الحاصلين على الثانوية الأجنبية والعربية والمصرية قد أقام الدعاوى القضائية، مؤكدا أن للطلاب الحق فى دخول كليات الطب والصيدلة والهندسة وجميع كليات القمة، استنادا إلى تفوقهم وحصولهم على مجاميع تؤهلهم لدخول الكليات الراغبين فيها، وذلك طبقا لنص قانون تنظيم الجامعات والذى خصص عددا من المقاعد تصل إلى خمسة من عشرة فى المائة بجميع الكليات.