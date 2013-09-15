دهان الثدى بالمرطبات يمنع الآلام عقب الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية أمر هام جدا للطفل، إلا أنها قد تؤدى إلى بعض الأعراض الجانبية، وقد أرسلت إحدى قارئات اليوم السابع، تتساءل قائلة "أثناء قيامى بعملية الرضاعة الطبيعية، أتعرض أحيانا لنزيف من الثدى مما يسبب آلاما شديدة، فكيف يمكن تجنب هذا النزيف؟

يجب على هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، مشيرا إلى أن هناك بعض العوامل التى تجعل المرأة تشعر بالألم منها الشد الذى يقوم به الجنين للحلمة، أثناء الرضاعة، لذا يمكن الوقاية من هذا الأمر بدهان الثدى بمواد مرطبة فى بداية الشهر الرابع من الحمل حتى يكون جلد الثدى مرن دون أن يتعرض لأى مخاطر صحية مع ضرورة علاج أى فطريات، موجودة بفم الطفل لأن وجودها يتسبب فى نقل تلك الفطريات للثدى، وبالتالى تعرض الأم للعديد من المشاكل الصحية.

يؤكد يواقيم أيضا على ضرورة تعريض حلمة الثدى للهواء بعد كل رضعة، كما يمكن للطبيب أن يصف للمرأة مسكن لالتهاب الحلمات حتى تتفادى الشعور بالألم المصاحب، لكل رضعة وخصوصا فى الأيام الأولى للرضاعة مع الاهتمام بتناول حمض الفوليك، وهو يتواجد فى الكبدة والقمح كما أن اللحوم الحمراء هامة لأنها غنية بالحديد وفيتامين ب، كما تحتاج الأم لتناول كمية كافية من الألبان حتى تتمكن من مد طفلها بالعناصر الغذائية.