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الأرصاد: الطقس غدا ر لطيف على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على الوجه البحرى

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الأرصاد: الطقس غدا ر لطيف على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على الوجه البحرى الأرصاد: الطقس غدا ر لطيف على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على الوجه البحرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا "الاثنين" أن يمتد الانخفاض فى درجات الحرارة ليشمل كافة الأنحاء، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء واقصى جنوب الصعيد نهار، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة ومن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد والبحر الأحمر وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فهى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين ثلاث إلى أربعة أمتار، والرياح شمالية غربية.

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