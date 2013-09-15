لجنة للحوار الوطنى بـ"الأعلى للشئون الإسلامية" لتفعيل مبدأ المواطنة

أكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، أن اللقاء الذى عقد بمشيخة الأزهر وجمع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بأعضاء بيت العائلة المصرية بالمشيخة منذ قليل، كان للحديث عن إنشاء لجنة للحوار الوطنى بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لتفعيل مبدأ المواطنة وترسيخه كمفهوم إسلامى، ومبدأ الوحدة الوطنية كمفهوم إسلامى، حيث يجرى التشاور لتشكيل المجلس.

فيما أعرب الأنبا إرميا عن خالص تقديره للأزهر الشريف وإمامه وعلمائه الذين يقومون بدور وطنى عظيم فى هذه المرحلة .

ومن جانبه أكد وزير الأوقاف أن الشرائع السماوية أجمعت على جملة كبيرة من القيم والمبادئ الإنسانية التى ينبغى أن تكون أساسا للتعايش السلمى بين البشر جميعا .

وأشار إلى أنه لابد أن يكون العلماء والقضاة والدعاة بعيدون عن أى تصنيف حزبى أو سياسى فهم لخدمة أبناء الوطن جميعاً.

كما أكد أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بصدد تشكيل لجنة للحوار والتواصل الحضارى سترى النور قريباً ولأول مرة فى تاريخ المجلس الأعلى.