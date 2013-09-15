غدا.. استمع للحلقة الثانية من انفراد اليوم السابع بحديث مبارك المسجل

تواصل "اليوم السابع" نشر انفرادها الصحفى الخاص بالتسجيلات الصوتية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بنشر تفاصيل الحلقة الثانية من سلسلة الحلقات فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين.

واليكم ملخص لابرز العناوين التى تناولها مبارك فى حديثة المسجل بالحلقة الثانية..

> 1- مبارك:: العلاقات بين مصر والإمارات أصبحت متوترة بسبب الأهبل اللى اسمه عصام العريان .. مش بسببى أنا

> 2- مبارك :: الشيخ زايد بعت 9 مليار جنيه معونة موجودين فى البنك المركزى.. وده بنك الحكومة.. اللى يحط فلوس فيه تبقى بتاعتها

> 3- مبارك :: السعودية عرضت على المشير طنطاوى 6 مليار دولار علشان أخرج من السجن .. وكانوا عاوزين يعلنوا ده .. والإمارات بتعزنى جداا

> 4- مبارك:: الشيخ زايد لم يتأخر علينا أبدا .. نبعت نقول له المركب غرقت يبعت مركب بداله .. وولاده بيحبونى جدا

> 5- مبارك: الشيخه موزه مبتحبش حمد بن جاسم هتسيبه شوية وهتشيله لأنه "دلدول".. وأنا كنت راكب معاه العربيه مرة وقولته انت حرامى الدوحة"..

> 6- مبارك :: الخليج كله واقف معانا ..ماعدا الملعونة قطر دوول ولاد (.....) بيصرفوا على الإرهابيين ..

> 7- مبارك :: أنا مبشوفش الجزيرة .. خلى بتوع الإخوان يدخلوا السجن وهم مش هيشوفوا حاجة خالص .

> 8- مبارك: "عمر سليمان لم يقتل ومرحش سوريا خالص.. هو سافر الإمارات لما عرف إن الإخوان هينتقموا منه لأنه الصندوق الأسود ..و أحمد شفيق وسافر وراه

> 9- مبارك :: عمر سليمان كان عيان وبيسافر كتير وكان بيقولى أنا بزرع شعر.. بس أنا كنت عارف أنه كان عنده حاجه تانية

> 10 - مبارك ضاحكاً: "مفيش غير مرسى اللى لازم يروح سوريا علشان يموت هناك".. وبعدين هو فى حد فى الدنيا يقف فى الإستاد ويدعو للجهاد .."فيه حد فى الدنيا يعمل كده؟!..

> 11- مبارك : "الراجل اللى واقف ورا عمر سليمان ميعرفش حاجه.. المخابرات ديه مليان أجهزة ومفيش جهاز يقول للتانى معلوماته أو لحد.. والراجل ده كان مدير مكتبه بس.. ووقف وراه علشان يظهر.

> 12- مبارك ::الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قال فى حوار تلفزيونى: "بشار ممكن يقعد مدة أكبر فى الحكم من مرسى.. هو هيمشى قريب"

> 13- مبارك ::صدام أرسل لى 25 مليون دولار تعويض عن ضرب طائرة تدريب مصرية بالخطأ صباح غزو الكويت

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