تناول البيض والكبدة يحمى من "حساسية اللاكتوز"

كشف الدكتور أحمد سمير خير الله (المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة - جامعة بنى سويف) عن بعض النصائح الهامة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، أو ما يعرف بـ"حساسية اللاكتوز".

وأشار خير الله إلى أن السبب فى مشكلة "عدم تحمل اللاكتوز"، يرجع إلى عدم قدرة الجسم على هضم اللاكتوز، وهو نوع من السكر أو الكربوهيدرات، ويوجد بشكل رئيسى فى الحليب، ومنتجات الألبان، ومن أبرز أعراض ذلك الاضطراب: انتفاخ البطن، كثرة الغازات، والإسهال.

ولتجنب الأعراض السابقة، فإنه ينصح بالاعتماد على بدائل لمنتجات الألبان من أجل الحصول على نسبة عالية من الكالسيوم، مثل: القرنبيط، العصائر، السلمون المعلب، البرتقال، السبانخ، مع إمكانية استبدال الحليب التقليدى بحليب الصويا أو حليب الأرز، كذلك لابد من تناول بدائل غذائية تتيح الحصول على نسبة عالية من فيتامين " د " مثل: البيض والكبدة، وهو ما يمكن أيضا الحصول عليه عن طريق التعرض إلى أشعة الشمس، ويساهم فيتامين "د" فى رفع معدلات امتصاص الكالسيوم، إضافة إلى الاعتماد على المنتجات الخالية من اللاكتوز أو التى تحتوى على تركيز منخفض منه، والانتباه لوجود اللاكتوز والذى غالبا ما يضاف إلى المنتجات المختلفة، مثل الحبوب، الشوربات الفورية، صوص السلطات، حيث ينصح بالبحث عن الكلمات الأخرى التى تشير إلى اللاكتوز، مثل مصل الحليب ( أو ما يسمى ببروتين الشرش Whey protein) ، مسحوق الحليب الجاف الخالى من الدهن ومواد الحليب الصلبة الجافة، ويرجى التنبيه أن اللاكتوز يدخل أيضاً فى صناعة بعض الأدوية، ولذا ينبغى دوما قبل صرف أى دواء أن تقوم بإخبار الصيدلى أنك تعانى من عدم تحمل اللاكتوز.

وينصح خير الله باستعمال الأقراص أو القطرات المحتوية على الإنزيم المسؤل عن هضم اللاكتوز، ويعرف هذا الإنزيم باسم اللاكتيز lactase، حيث إن هذا الإنزيم يتم إفرازه بنسب قليلة عند من يعانون من حساسية للاكتوز وبشكل عام، يمكن تناول الأقراص مباشرة قبل وجبة الطعام، كما يمكن إضافة القطرات إلى الحليب، علماً بأن هذه الأقراص أو القطرات تحقق فاعلية فى بعض حالات الأشخاص المصابين بحساسية اللاكتوز.