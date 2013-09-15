وزير الطيران يوصى بإنهاء المرحلة الثانية من" إيروسبورت" نهاية العام

أعطى المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدنى توجيهاته بضرورة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية نهاية هذا العام والتى تشمل قاعات الأفراح والصالونات والمبنى الاجتماعى والإدارى والملاعب الرياضية بنادى ايروسبورت للطيران المدنى.

وأضاف وزير الطيران، أنه يجب الانتهاء من هذه الأعمال كمرحلة مبدئية لكى تكون جاهزة مع بداية العام المقبل ومنها تشغيل 8 ملاعب تنس، والانتهاء من إنشاء 2 ملعب كرة قدم خماسى من النجيل الصناعى، وملعب قانونى، وكذلك الانتهاء من أعمال التشطيبات بحمام السباحة "الترفيهى" الخاص بالأطفال.

وكان فاضل وعدد من قيادات ورؤساء شركات الوزارة صباح اليوم الأحد، قد تفقدوا نادى "إيروسبورت" الخاص بوزارة الطيران المدنى، والذى يبلغ حجم استثماراته 220 مليون جنيه مصرى للتعرف على آخر المستجدات الخاصة بأعمال التشطيبات بالمبنى الإدارى والاجتماعى "ب" والملاعب الرياضة بالنادى، خاصة بعد الشروع فى إنهاء الإنشاءات الخاصة بالنادى بعد فترة التوقف التى شهدها المشروع منذ ثورة يناير 2011، إلى أن اتخذت الحكومة الجديدة قرارا بالبدء فى استئناف أعمال التشطيب.

كما أصدر وزير الطيران المدنى تعليماته بضرورة وجود مركز خدمات للعاملين فى قطاع الطيران المدنى يضم وحدة مرور ومكتب شهر عقارى وسجل مدنى لاستخراج البطاقات الشخصية وأيضاً استخراج جوازات السفر مع الاهتمام بجميع أعمال التشطيبات لكافة المرافق فى زمن قياسى قصير، وذلك لتلبية احتياجات كافة العاملين فى قطاع الطيران المدني.بعد فترة التوقف التى شهدها المشروع منذ ثورة يناير 2011 إلى أن اتخذت الحكومة الجيدة قرارا بالبدء فى استئناف الأعمال مرة أخرى.

وأكد فاضل خلال جولته أن الاستثمارات الجديدة بالنادى ستوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى عشرة آلاف غير مباشر.